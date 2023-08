Sparta haalt na Warmerdam opnieuw linksback weg bij FC Utrecht

Van der Kust kwam tot twintig wedstrijden in het eerste van FC Utrecht. Voor Jong FC Utrecht speelde hij 48 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie, waarin hij goed was voor twee goals en twee assists. Hij werd het afgelopen halfjaar verhuurd aan Houston Dynamo in de MLS, maar bij die Amerikaanse club speelde hij slechts 25 minuten in de hoofdmacht.