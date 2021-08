Sparta Praag door het stof voor racistische spreekkoren

Onder anderen de Franse middenvelder Aurélien Tchouaméni was het slachtoffer. Toen hij in de 37ste minuut scoorde, werden er door Tsjechische fans op de tribune apengeluiden gemaakt.

Het duel lag enige tijd stil, maar de spelers van Monaco gaven aan door te willen gaan. ,,We zijn diepbedroefd door het incident van vorige week”, zei Sparta Praag in een bief aan Monaco en Tchouaméni, die ook werd gepubliceerd op de site. De clubleiding liet tevens weten dat de schuldigen zijn geïdentificeerd en beloofde dat zij uit het stadion zullen worden verbannen.

De UEFA is een disciplinaire procedure begonnen tegen Sparta Praag wegens ‘discriminerend gedrag, beledigende spreekkoren en het gooien van voorwerpen naar een speler’. Er is nog geen oordeel geveld.

De return is morgenavond in Frankrijk. Monaco verdedigt in eigen huis een voorsprong van 2-0. De winnaar gaat naar de play-offs om een plek in de het hoofdtoernooi. PSV is ook nog volop in de race.