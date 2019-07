Spartak voldoet aan vraagprijs Pereiro, Meissner verlaat Willem II

Meissner verlaat Willem II voor Hongaars avontuur

Thomas Meissner is op weg naar de uitgang bij Willem II. De 28-jarige verdediger verlaat Tilburg voor een Hongaars avontuur. De Duitser gaat spelen voor Puskás Akadémia FC.



Meissner speelde 35 duels voor de Tilburgse club. De Duitser had nog een doorlopend contract bij Willem II, er wordt dus een transfersom betaald voor Meissner.



Puskás Akadémia FC is een club die in 2005 werd opgericht en vernoemd is naar de Hongaarse legende Ferenc Puskás. Vorig seizoen eindigde de ploeg op de zevende plek in de Hongaarse competitie. In 2018 was Puskás Akadémia de verliezend bekerfinalist. Ook Nederlander Yoëll van Nieff staat onder contract bij de nieuwe club van Meissner.