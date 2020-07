Speciale ‘Colombiavlucht’ vertrekt zondag, Quintana weer in training na aanrijding

Video Heerlijke goal De Roon in voetbal­show Atalanta

8:57 Atalanta is in de Serie A opgeklommen naar de tweede plaats. De ploeg van aanvoerder Marten de Roon vernederde het al bijna gedegradeerde Brescia in eigen huis (6-2). Bij de rust leidde de thuisclub al met 4-1. Aanvoerder Marten de Roon bracht de tweede treffer op zijn naam (2-1). Ook Mario Pasalic, Roeslan Malinovski en Duvan Zapata kwamen in de eerste helft voor Atalanta tot scoren.