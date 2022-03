Speciale pakken en afscheid Sven en Ireen: alles wat je moet weten over de wereldbekerfinale

Het is een bomvol seizoen voor de schaatsers geweest, met als hoogtepunt de Olympische Winterspelen in Peking. Vorige week werden de wereldtitels sprint én allround verdeeld en de komende twee dagen wordt het seizoen afgerond met een ouderwets weekendje Thialf. Mét publiek.



Uiteraard staan er wereldbeker(eind)zeges op het spel, maar dat is niet het enige waar het in Thialf om draait. De wereldbekerfinale staat in het teken van de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Alle schaatsers zullen met Giro555 in plaats van de gebruikelijke sponsors op het pak rijden. Deze schaatspakken worden vervolgens voorzien van handtekening en geveild. De opbrengsten gaan naar Giro555.