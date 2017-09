Affiches om van te watertanden in speelronde 2

Voor degenen die denken dat Nederland niet meer meetelt op het hoogste voetbalniveau, dat valt nog best wel mee. Inderdaad, Peter Bosz (Dortmund) en Arjen Robben (Bayern) zijn de enige twee Nederlanders die een reële kans hebben om er op 26 mei bij te zijn wanneer in Kiev de finale van de Champions League wordt gespeeld. Maar het is niet alsof bondscoach Dick Advocaat dit seizoen op dinsdag- en woensdagavonden kan gaan netflixen. Er komen - nog even los van Feyenoord - behoorlijk wat Oranjeklanten aan bod in de Champions League.



Zo ontvangt Quincy Promes met Spartak Moskou het Liverpool van Georginio Wijnaldum. Deze speelronde zal blijken of Bas Dost ook kan scoren voor Sporting Lissabon wanneer Messi en kornuiten met FC Barcelona op bezoek komen. Ryan Babel, afgelopen weekend nog trefzeker, gaat het met Besiktas opnemen tegen RB Leipzig.