Speelschema: Dit staat er vandaag op Wimbledon op het programma

met video Jan schiet vol als ‘zijn jongens’ voor hun zieke trainer erehaag vormen: ‘Weergaloos’

Dat er zoveel oud-spelers, supporters en andere belangstellenden naar sportpark De Koperberg in Steenwijk zijn gekomen zegt iets over de trainer maar meer nog over de mens Jan Boxum. Bij de geliefde oefenmeester is ALS geconstateerd en die slopende spierziekte brengt de amateurvoetbalwereld samen voor een benefietwedstrijd. Emotioneel. ,,Een kloteziekte.”

26 juni