Spektakel in de NBA: is dit de dunk van het jaar?

Giannis Antetokounmpo laat zich niet beperken door onbenullige elementen als tegenstanders of zwaartekracht. De sterspeler van de Milwaukee Bucks in de NBA vliegt, al dunkend, over tegenstander Tim Hardaway jr. van de New York Knicks heen. Voor de goede orde, Hardaway is een kleine twee meter lang. Zelfs toeschouwer John McEnroe weet niet wat hij ziet.