Spektakel op 1500 meter: gouden primeur voor Antoinette de Jong

De Jong dook met een sterke slotronde onder de tot dan toe beste tijd van Leerdam. Vorig jaar eindigde ze bij de NK Afstanden nog als tweede op de 1500 meter, achter Jorien ter Mors. De titelverdedigster eindigde nu met 1.54,65 als vijfde. Ter Mors moest in haar rit Irene Schouten voor laten. De Noord-Hollandse van Team Zaanlander werd vierde in 1.54,14.

Uitslag 1500 meter

Leerdam opende haar 1500 meter snel met 24,74 seconden en lag zelfs met nog een ronde te gaan op het schema van het baanrecord van 1.53,10 van Wüst. In de laatste ronde moest ze tijd prijsgeven op dat schema, maar ze dook ruim onder haar persoonlijk record.



Ook De Jong was sneller dan ze ooit was geweest op de 1500 meter. De regerend Europees kampioene allround en wereldkampioene op de 3000 meter dook onder haar eigen persoonlijke record van 1.53,67 en versloeg Wüst met een betere slotronde. Haar winnende tijd was ook ruim sneller dan de 1.54,61 waarmee de Noorse Ragne Wiklund vorig seizoen in Thialf de wereldtitel pakte.