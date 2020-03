Spelers Arsenal in quarantaine, duel met Manchester City uitgesteld

Het is de eerste wedstrijd in de Engelse Premier League die wordt uitgesteld vanwege het virus.

,,Hoewel de kans dat de spelers de ziekte Covid-19 hebben opgelopen extreem klein is, volgen we strikt de richtlijnen van de regering die voorschrijven dat iedereen die in nauw contact is geweest met een besmet persoon voor 14 dagen in zelfisolatie moet”, meldt Arsenal. ,,Hierdoor zijn de spelers niet beschikbaar voor de wedstrijd tegen Manchester City en heeft de Premier League besloten dat de wedstrijd moet worden uitgesteld.”