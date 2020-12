Spelers Basaksehir en PSG stappen van het veld na vermeend racisme van vierde official

De spelers van Istanbul Basaksehir, onder aanvoering van reservespits Demba Ba, wilden daarna niet meer verder en gingen richting de kleedkamer. Toen de spelers van Paris Saint-Germain hoorden wat er was gezegd, begrepen zij deze reactie en zochten ook zij de kleedkamer op. De Roemeense scheidsrechter Ovidiu Hategan probeerde de boel nog te kalmeren, maar kon de spelers niet overhalen om nog door te gaan met de wedstrijd. Demba Ba, die in de buurt van Webó zat en alles dus aanhoorde, probeerde de vierde official ondertussen uit te leggen wat het probleem was. ,,Bij een blanke speler noem je nooit een huidskleur, maar bij een donkere speler noem je dat erbij. Waarom doe je dat? Dat klopt niet.”



Hij stelde een pauze van tien minuten voor, maar de spelers van Basaksehir leken niet meer verder te willen. De voorzitter van Basaksehir liet na een halfuur het volgende weten: ,,Als de vierde official eraf gaat, spelen ze de wedstrijd nog uit, anders gaan ze douchen en weg uit het stadion.” De wedstrijd zal om 22.00 uur worden hervat, vanaf de veertiende minuut dus. De VAR zal daarbij de taken van de vierde official overnemen.



Webó speelde 58 interlands voor Kameroen en is sinds vorig jaar assistent-trainer bij Istanbul Basaksehir, de club waarmee Eljero Elia vorig seizoen nog kampioen van Turkije werd. Okan Buruk is de hoofdtrainer van Basaksehir.