Spelers GA Eagles showen ‘foute kersttrui’, Kiran Badloe surft ‘zonder handen’

SPORTBYTESIn de rubriek Sportbytes houden we in de gaten wat bekende sporters uit het verspreidingsgebied van de Stentor meemaken én delen op sociale media.

Au! Meten is weten, is al jaar en dag het credo bij schaatsploeg Team Jumbo. Tijdens het trainingskamp in het Italiaanse Collalbo moeten de schaatsers en schaatssters dan ook regelmatig hun bloedwaarden laten meten tussen alle inspanningen door. Zo ook Thomas Krol uit Deventer, even een prikje in de vinger en coach Jac Orie en zijn begeleidingsteam weten hoe hij er voor staat!

Ze heeft al alle kleuren van de regenboog op haar kampioenstrui staan, maar wielrenster Anna van der Breggen beschikt sinds kort ook over een flink opgepimpte fiets! Nou ja, qua kleur dan, want de pedalen moeten natuurlijk nog gewoon door de benen van Anna worden rondgetrapt. De Zwolse is er blij mee!

‘Ho, Ho, Ho. Home of Football.’ Bij Keuken Kampioen Divisionist Go Ahead Eagles weten ze wel wat de fans willen! Qua merchandising hebben de Deventer supporters al niet te klagen, maar tijdens de feestdagen kan de trouwe aanhang er zelfs met een heuse kersttrui bijlopen. De spelers van GA Eagles poseerden er graag in, zo blijkt, al heeft de club het zelf over een #FouteKersttrui. Fout? Misschien. Leuk? Zeker!

Als je aan een spectaculaire sport als BMX doet, dan levert dat natuurlijk ook spectaculaire beelden op. Zo ook bij fietscrosser Justin Kimmann uit Genemuiden, die tijdens het trainingskamp in Spanje de GoPro op zijn helm zette en iedereen een rondje op de baan mee liet genieten. Of was het nou grote broer Niek Kimmann die de camera hanteerde en achter zijn broertje aan reed? Nou ja, hard gaat het zeker. En hoog!

Bij PEC Zwolle weten ze dat een club niet zonder vrijwilligers kan. En om dat te benadrukken zette de Zwolse eredivisionist deze week liefst 370 mensen die de club vrijwillig helpen in het zonnetje. De spelers deelden kerstpakketten uit, zoals hier Sepp van den Berg en Gustavo Hamer deden. Mooi!

Kijk mam, zonder handen. Je moet wat als topsurfer, moet Kiran Badloe hebben gedacht bij deze video. De Lelystedeling die op dit moment voornamelijk met foilboarding (surfen met een vleugel boven het water) bezig is, heeft de plank volledig onder controle. Ook op de wateren van het Spaanse Santa Pola.