Spits Jari Oosterwijk uit Lettele per direct weg bij FC Twente

20ste GS-titel Coach Federer: Roger slaapt er niet minder om als Nadal hem evenaart

19:08 Roger Federer is echt niet verslagen als Rafael Nadal hem evenaart met de 20ste Grand Slam-titel. Dat zegt de coach van de Zwitserse legende, Severin Luthi, in een interview met Reuters. ,,Roger is daar echt niet door gestrest.’