Sport, hoe belangrijk ook, is nu even bijzaak, vinden de regionale topsporters

Mountainbikester Anne Terpstra zou deze week samen met teamgenoot Barbara Benko beginnen aan Cape Epic, de achtsdaagsen mountainbikewedstrijd door de Zuidafrikaanse natuur. Maar nog voordat de organisatie van het evenement zelf zaterdag de stekker eruit trok, had Ghost Factory, de ploeg van Terpstra, het tweetal al teruggetrokken. ,,Natuurlijk is het balen dat het niet doorgaat, we hebben ons hier heel goed op voorbereid en het is onderdeel van onze voorbereiding op Tokio", zegt de Apeldoornse Terpstra vanuit Stellenbosch in Zuid-Afrika. ,,Maar het besluit is natuurlijk heel verstandig. De coaches zeiden al in een vroegtijdig stadium dat we het niet moesten doen. Wel rijden zou dom en onverstandig zijn, er zitten hier 3000 mensen op een kluitje. En we willen het niet op ons geweten hebben om ziektes mee te nemen, of zelf ziek te worden. Dat zou asociaal gedrag zijn.”