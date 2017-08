Sport Vandaag: Cruciaal kwalificatieduel Oranje tegen Frankrijk, 12de etappe Vuelta

Comeback Sjarapova op stoom met nieuwe zege bij US Open

1:49 Maria Sjarapova heeft de derde ronde bereikt van de US Open in New York. De dertigjarige tennisster uit Rusland was in drie sets te sterk voor de Hongaarse Timea Babos, de nummer 59 van de wereldranglijst. De kampioene van 2006 zegevierde met 6-7 (4) 6-4 6-1.