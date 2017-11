Sport Vandaag: Krakers in Champions League, EK curling

'Met een beetje geluk hadden we hier met 0-1 gewonnen'

21 november Hoewel Feyenoord dinsdag tegen Manchester City ook de vijfde groepswedstrijd in de Champions League verloor, vindt Sofyan Amrabat dat de Rotterdammers wel een compliment verdienen. ,,We hebben het goed gedaan. Met iets meer geluk hadden we hier zelfs met 1-0 kunnen winnen'', zei de Marokkaanse middenvelder.