Sportherdenking in teken basketbal

Koch na nieuwe zeperd NAC: ‘Feyenoord was tien maten te groot voor ons’

23:20 Met een bebloed gezicht verscheen Menno Koch voor de zoveelste keer dit seizoen voor de camera van FOX Sports na een kansloze nederlaag. NAC verloor in eigen huis met 0-4, waardoor degradatie nu echt bijna onafwendbaar is. ,,Feyenoord was tien maten te groot voor ons.”