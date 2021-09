Sporting vreest Ajax: ‘Gebrek aan ervaring mag ons niet opbreken’

De 36-jarige Amorim is de nieuwe kroonprins van het Portugese trainersgilde, na José Mourinho en André Villas-Boas. Hij leidde Sporting afgelopen seizoen naar de eerste landstitel in 19 jaar en wil nu in de Champions League presteren. Hij noemt het een voordeel dat Davy Klaassen ontbreekt. ,,Want hij is een slimme speler die ook nog eens heel hard werkt. Maar wij missen ook belangrijke voetballers”, doelde hij op de geblesseerde topscorer Pedro Gonçalves en geschorste aanvoerder Sebastián Coates.