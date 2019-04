‘Sportkoepel NOC*NSF stelt integriteitscommissie in'

Pak slaag ‘Uitdager’ Lille vernedert PSG in kampioens­wed­strijd

14 april Paris Saint-Germain zou vanavond bij een zege op de laatste naaste belager Lille OSC opnieuw kampioen van Frankrijk zijn geworden, maar de club van Kylian Mbappé, Marco Verratti en Julian Draxler kwam in Lille van een koude kermis thuis. In het Stade Pierre-Mauroy was de nummer twee van Ligue 1 met liefst 5-1 te sterk voor de lijstaanvoerder uit de Franse hoofdstad.