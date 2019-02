SportPesa Racing Point: nieuwe naam, bijna dezelfde kleuren

Het is voor het eerst dat Racing Point een eigen wagen presenteert. Het team is de opvolger van Force India. Het team met de welbekende roze kleur werd vorig jaar overgenomen door Lawrence Stroll, de vader van de coureur Lance Stroll. Met de nieuwe eigenaar kwam ook zijn zoon mee naar het team en raakte Esteban Ocon zijn plek kwijt bij het team.



De afgelopen jaren wist de renstal met een voor Formule 1-begrippen klein budget erg sterk te presteren. In 2008, het eerste jaar van Force India, behaalde het team nog geen punt, maar kroop het steeds verder naar voren op de grid. Vorig jaar zou het team als vijfde in de rangschikking zijn geëindigd, ware het niet dat het halverwege het seizoen verder ging onder de naam Racing Point. In 2017 en 2016 was het best of the rest, achter Mercedes, Ferrari en Red Bull, maar voor de grote namen als Renault, McLaren, Williams.