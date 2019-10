Sprinter Hodeg breekt arm, schouder en ribben bij val in Eurométropole Tour

De Colombiaanse sprinter van Deceuninck - Quick-Step, donderdag nog winnaar van de Münsterland Giro, ging in de laatste haakse bocht voor de finish onderuit en werd per ambulance afgevoerd. Daar constateerden de artsen een gebroken linkeronderarm, een breuk in de rechterschouder en twee gebroken ribben. Hodeg (23) wordt zondag geopereerd aan zijn schouder. Hij blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis, omdat hij de symptomen van een hersenschudding heeft.



Allegaert profiteerde van de val van Hodeg. Hij versloeg diens Franse teamgenoot Florian Sénéchal in de sprint en boekte zijn eerste zege bij de profs. De Belg volgt Mads Pedersen op als winnaar van de Eurométropole Tour. De 23-jarige Deen veroverde afgelopen zondag in Yorkshire de wereldtitel. Pedersen deed dit keer niet mee aan de Belgische eendagskoers tussen La Louvière en Doornik.



Dylan Groenewegen was in 2016 de laatste Nederlandse winnaar van de Eurométropole Tour.