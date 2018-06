Sprintzege Ackermann in Dauphiné, Kwiatkowski valt in gele trui

Valverde via Route d'Occita­nie naar Tour

14:42 Alejandro Valverde gaat zich in de Route d'Occitanie in vorm fietsen voor de Tour de France. De Spanjaard van Movistar sloot een sterk voorjaar af met de dertiende plaats in Luik-Bastenaken-Luik en hervat de competitie op 14 juni in de vierdaagse rittenkoers die voorheen bekend stond als Route du Sud.