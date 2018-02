Sprong Griekspoor op wereldranglijst, Bertens zakt naar plek 29

De Zwitser Roger Federer voert voor het eerst sinds november 2012 officieel de lijst weer aan. Hij schreef zondag in Ahoy ten koste van de Bulgaar Grigor Dimitrov het toernooi in Rotterdam op zijn naam.



Na zijn zege op Robin Haase in de kwartfinales nam Federer de eerste plek op de ranglijst over van de Spanjaard Rafael Nadal.



Haase is de beste Nederlander op de lijst. Hij bleef op de 41ste plek staan.

Bij de vrouwen staat de Deense Caroline Wozniacki op de eerste plaats. Kiki Bertens zakte een plaatsje naar nummer 29. De Tsjechische Petra Kvitova steeg elf plaatsen door haar toernooizege in Doha en is terug in de top tien.