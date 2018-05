Sprookje van lucky loser is voorbij

Klein probleem: hij was net thuis in zijn woonplaats Barcelona, met zijn broer, oma van 88 jaar en moeder. De wedstrijd zou de volgende morgen al zijn en vluchten gingen er amper. Trungelliti bedacht zich geen moment en liet iedereen instappen in een huurauto. Tien uur later kwam het gezelschap aan in Parijs. Na een nacht van vijf uur speelde hij meteen de ochtendpartij tegen Bernard Tomic en won ook nog.



De lucky loser werd een happy loser en beleefde zijn ‘fifteen minutes of fame’. Hij werd zelfs uitgenodigd in de grootste perskamer waar hij verlegen lachend zijn verhaal vertelde. Vandaag verloor hij onopvallend in de tweede ronde van Marco Cecchinato uit Italië (6-1, 7-6, 6-1) en kon zijn familie weer inladen voor de reis terug naar Spanje. Het sprookje is uit.