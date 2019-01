Sprookje voor coach De Gier en pupil Collins ten einde

Het Australische sprookje van de Nederlandse tenniscoach Stijn de Gier (25) is ten einde. In de halve finale van de Australian Open verloor zijn Amerikaanse pupil Danielle Collins (25) vannacht van de Tsjechische Petra Kvitová met 7-6 (2) 6-0.

Met Collins, die voorheen nog nooit een grandslam-wedstrijd had gewonnen, had de onervaren tenniscoach ineens zicht op de finale in Melbourne. Zover kwam het echter niet. Collins kwam in de eerste set nog wel heel dichtbij, maar moest in de tiebreak uiteindelijk toch buigen voor de als achtste geplaatste Kvitová.

De partij werd tijdens de eerste set bij een stand van 4-4 even stilgelegd, zodat het dak van het hoofdstadion op Melbourne Park vanwege de hitte kon worden gesloten. ,,Dat hielp mij wel een beetje, ik speel graag indoor’’, zei Kvitova.

In de tweede set had Collins geen antwoord meer op de slagen van de Tsjechische, waarna ze met 6-0 naar huis werd gestuurd.

Vorig jaar werd Kvitova op de Australian Open al in de eerste ronde uitgeschakeld, maar nu mag ze zaterdag met de winnares van de partij tussen haar landgenote Karolina Pliskova en Naomi Osaka uit Japan gaan strijden om de hoofdprijs. Kvitova is de eerste tennisster uit Tsjechië sinds Jana Novotná in 1991 die de eindstrijd heeft gehaald in Melbourne. Novotná verloor destijds van Monica Seles.

,,Dit betekent alles voor me’', jubelde de 28-jarige Tsjechische, die in 2011 en 2014 Wimbledon won. Op de andere grandslamtoernooien haalde Kvitova nog nooit de finale. ,,Ik heb heel hard gewerkt en eindelijk ben ik ver gekomen op de Australian Open. Ik ga enorm genieten van de finale, wat er ook gebeurt.’'

Kvitova werd eind 2016 in haar woning in Tsjechië aangevallen door een man met een mes. Ze liep daarbij schade op aan de pezen en zenuwen van haar linkerhand. Na een maandenlange revalidatie maakte ze in de loop van 2017 haar rentree.