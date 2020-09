Spurs en Galatasaray naar play-offs Europa League

Hogenkamp naar laatste ronde kwalifica­ties Roland Garros

12:00 Richèl Hogenkamp heeft zich geplaatst voor de derde en laatste kwalificatieronde van Roland Garros. De nummer 221 van de wereld was op het grandslamtoernooi in Parijs in drie sets de Slowaakse Rebecca Sramkova de baas: 4-6, 6-1, 6-1.