Spurs hard aangepakt na verlies bij Vitesse: ‘Dit is niet voor niets de B-garnituur, blijkbaar’

De manier waarop het B-team van Tottenham Hotspur donderdagavond in de Conference League verloor bij Vitesse, heeft in Engeland tot felle kritiek geleid. Vooral de beslissing om de grote namen thuis te laten én de instelling van de spelers die daardoor juist een keer de kans kregen, zijn onderwerpen van gesprek.

Vitesse won donderdagavond in een volgepakt Stadion Gelredome met 1-0 van Spurs, door een heerlijke goal van Maximilian Wittek. Een knappe zege, ook al waren de Londenaren bepaald niet op volle kracht naar Arnhem gekomen. Alle elf spelers die afgelopen weekend nog in de basis stonden tegen Newcastle United (onder wie vedettes Hugo Lloris, Harry Kane, Lucas Moura, Pierre-Emile Højbjerg, Eric Dier, Heung-Min Son en Sergio Reguilón) waren niet eens mee afgereisd.

Volledig scherm © Pro Shots / Stefan Koops Hoewel er nog steeds een team stond met aardig wat bekende namen (zoals Steven Bergwijn, Dele Alli, Davinson Sánchez, Harry Winks, Ben Davies en Giovani Lo Celso) constateert The Guardian: ,,De gok van manager Nuno Espirito Santo om alle grote namen thuis te laten, pakte totaal verkeerd uit. Vitesse verrast de tweede garnituur van Tottenham. Toen de 1-0 twaalf minuten voor tijd viel - met een briljante volley maakte Wittek het thuispubliek wild - was dat geen verrassing meer.”

De BBC trekt dezelfde conclusie. ,,Tottenham betaalt de prijs voor het thuislaten van de sterren, de zege van Vitesse was terecht. Ze kregen de beste kansen, dankzij Wittek werd de dominantie verzilverd. Enkele spelers kregen de kans om hun manager te imponeren, maar het team (met nog steeds gewoon negen internationals) kwam met een levenloos optreden. Aan de andere kant was Vitesse messcherp, luidruchtig aangevuurd door een 24.000-koppig publiek, het stadion was uitverkocht. Bij de winnende goal ontplofte het stadion, de spelers doken na het laatste fluitsignaal op elkaar.”

Timide Tottenham

Tegenover BT Sport was Spurs-icoon Glenn Hoddle hard in zijn oordeel. ,,De jongens die vandaag mochten spelen, moeten eens goed in de spiegel kijken. Het was een test, en ze waren er niet klaar voor. De instelling was verkeerd, ze hebben simpelweg niet alles gegeven. Daar zullen ze wel spijt van gaan krijgen. Niemand heeft laten zien dat-ie eigenlijk in de basis wil staan. Zeer teleurstellend.” Zijn collega Chris Sutton sprak: ,,Dit is niet voor niets de B-garnituur, blijkbaar. Bergwijn, Alli: dat zijn ervaren en goede spelers. Maar zij hebben er niet voor gezorgd dat Nuno niet meer om ze heen kan.”

Sky Sports had het over een ‘timide Tottenham’ dat terecht werd geklopt door de mannen van trainer Thomas Letsch. ,,De vorige keer dat Tottenham in Nederland was, was op een van de mooiste avonden uit de clubhistorie: toen ze de finale van de Champions League haalden dankzij een hattrick van Lucas Moura, tegen Ajax. Dit keer was de Johan Cruijff Arena niet meer dan een tussenstation op de treinrit van Amsterdam naar Arnhem, aangezien Spurs nu op het derde niveau van Europa speelt. Het Moura-mirakel voelt als een eeuwigheid geleden.”