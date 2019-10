Spurs spoelt kater van zich af, Lewandowski weer goud waard voor Bayern

Mbappé de grote man bij PSG, Real Madrid wint nipt

23:24 In Groep A hebben Paris-Saint Germain en Real Madrid goede zaken gedaan. Op bezoek bij Club Brugge was Paris-Saint Germain met 0-5 te sterk. Invaller Kylian Mbappé was met drie doelpunten en een assist de grote man aan de kant van de Parijzenaars.