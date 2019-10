Stam laat zich niets aanpraten: ‘In sport heb je altijd kansen’

Zonder zelfvertrouwen moet Feyenoord zondag in de Johan Cruijff Arena de strijd met rivaal Ajax aan gaan. Een loodzware opdracht, weet ook trainer Jaap Stam. Maar hij laat zich niets aanpraten. ,,We zullen initiatief moeten nemen, ook tegen Ajax.’’

Door Daniël Dwarswaard



Net geland vanuit Zwitserland waar Feyenoord in de Europa League verloor van Young Boys (2-0), moest de plek in de Kuip alweer op de Klassieker van aankomende zondag. Een wedstrijd tegen Ajax in de Johan Cruijff Arena is voor veel Feyenoorders sowieso al jaren een ontmoeting waar tegenop gekeken wordt. Nu is Feyenoord al helemaal een elftal zonder vertrouwen. Middenvelder Jens Toornstra zei het letterlijk zelf zo.

Maar Jaap Stam laat zich niet in de put praten. ,,In sport heb je altijd kansen’’, zegt hij. ,,Er wordt wel vaker gezegd dat wedstrijden vooraf een kansloze missie zijn, maar dat blijkt dan in de praktijk anders te zijn. Natuurlijk: Ajax is een uitstekende ploeg. Daar is de laatste jaren echt is opgebouwd. Maar wij moeten ook dúrven voetballen. Als je tegen Ajax alleen maar gaat verdedigen gaat het fout. We zullen ook initiatief moeten nemen.’’

Tegen Young Boys zag de trainer opnieuw individuele fouten als oorzaak van de twee tegendoelpunten. ,,Ja, daar word je wel gek van’’, zegt de trainer de ondanks de nederlaag positieve punten zoekt. ,,Na een moeizaam begin hebben de spelers zich herpakt. De tweede helft heb ik goede dingen gezien.’’

Feyenoord had balbezit ja. Al kwam dat óók door Youngs Boys dat het initiatief liet aan de Rotterdammers. Stam: ,,We werken er hard aan om het niveau constant te krijgen. We hebben met veel wisselingen te maken gehad. Nu is het zaak om klaar te zijn voor zondag. We hebben eerder dit seizoen laten zien dat we kunnen strijden. Dat moeten we nu ook doen.’’

Feyenoord rekent zondag op de inzetbaarheid van Nicolai Jørgensen, Rick Karsdorp en Ridgeciano Haps die tegen Young Boys niet konden starten. Edgar Ié zal de Klassieker door liesproblemen zeer waarschijnlijk missen.

