Stam waakt voor gemakzucht tegen Tbilisi

Door Dennis van Bergen



Jaap Stam is niet elke dag in Tbilisi. En nu hij er toch een keer is, wenst de Georgische tolk naast hem zijn aanwezigheid graag volledig uit te buiten. Voor elk tamelijk bondig antwoord van de coach weet de dame een dermate lange vertaling te vinden, dat Stam lijkt te vermoeden dat hij in de Georgische variant van Bananasplit is beland. ,,Weet je zeker dat je alles verteld hebt?’’, zegt hij, wanneer hij na zijn ‘we gaan vol voor de winst’ zo’n beetje het complete Zuidelijke Kaukasus-voetbaljargon uit haar mond hoort suizen.