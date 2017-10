Stan Teuben wordt jongste actieve scheidsrechter in betaald voetbal

Scheidsrechter Stan Teuben uit Aarle-Rixtel gaat komende vrijdag zijn debuut maken in het betaald voetbal. De jonge arbiter (21) heeft van de KNVB de leiding gekregen over het duel Telstar - FC Dordrecht. Als Teuben vrijdagavond fluit voor de aftrap wordt hij de jongste scheidsrechter in het betaald voetbal sinds Jeroen Sanders.

Jeroen Sanders houdt het record nipt. Op 20 april 2007 floot hij zijn eerste wedstrijd in het betaald voetbal toen hij 21 jaar en 273 dagen oud was. Van de huidige actieve scheidsrechters debuteerde Serdar Gözübüyük op 10 maart 2008 als jongste toen hij 22 jaar en 133 dagen oud was. Teuben wordt in december pas 22 en is op vrijdag 21 jaar en 304 dagen oud.

,,Maandagmiddag werd ik gebeld door Dick van Egmond en hij vertelde dat ik vrijdag mijn debuut ging maken", vertelt de trotse Teuben. ,,Het is gewoon een lekker gevoel. Ik heb er hard voor gewerkt en laat er alles voor. Dan is het mooi om die stap te maken."

Teuben, zoon van oud-prof Tjapko Teuben (onder meer FC Eindhoven, Helmond Sport en FC Volendam) begon met fluiten bij ASV'33 uit Aarle-Rixtel. Al snel bleek dat hij talent had en startte zijn opmars naar de hoogste amateurklassen. Vanaf dit seizoen werd Teuben opgenomen in de masterclass betaald voetbal en was hij al een aantal keer actief als vierde official in de eredivisie.

,,Op mijn twaalfde ben ik begonnen met fluiten en toen ik vijftien was ben ik mijn eerste cursus gaan volgen bij de KNVB." Op zijn zestiende startte Teuben met het leiden van duels bij de senioren. Het eerste half jaar nog in de zesde klasse, maar al snel ging hij hogerop. Met als voorlopig hoogtepunt vrijdag zijn debuut in het betaald voetbal.