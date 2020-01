Standbeeld van Zlatan compleet gesloopt

Samenvatting Frenkie de Jong gebeten hond in Spaanse media: ‘Onvergeef­lijk’

9:36 De valse start van FC Barcelona in 2020 was de schuld van Frenkie de Jong. Dat was na de remise bij hekkensluiter Espanyol én de rode kaart voor de Oranje-international het bikkelharde oordeel van de Spaanse media. ‘Hij was op de slechtste momenten onverantwoordelijk.’