Standen en uitslagen World Cup Calgary | Rijpma-De Jong pakt zilver, wie wint 500 meter voor mannen?

Rijpma-De Jong tweede achter Takagi

Antoinette Rijpma-De Jong is in de wereldbeker voor de derde keer op rij op het podium geëindigd op de 1500 meter. De 27-jarige Friezin van Jumbo-Visma werd in Calgary met 1.52,70 tweede achter de Japanse Miho Takagi, die net als een week eerder - ditmaal met 1.52,08 - de beste was. Joy Beune eindigde als zevende, Marijke Groenewoud en werd tiende en Reina Anema klokte in de eerste rit de uiteindelijk zestiende tijd.

Rijpma-De Jong was vorige week als derde geëindigd en had in Heerenveen voor het eerst een wereldbekerwedstrijd op de 1500 meter gewonnen. In haar rit tegen de Canadese Ivanie Blondin hield ze het verval laag en dook ze met een goede slotronde onder de tot dan toe snelste tijd van de Amerikaanse Brittany Bowe (1.53,25). Alleen Takagi was in de slotrit sneller.