Stannard zet punt achter loopbaan: ‘Juiste beslissing voor mijn gezondheid’

Stannard rijdt al sinds 2010 voor zijn huidige formatie, die destijds als Team Sky werd gepresenteerd. De vijf overwinningen in de drie grote rondes maakte hij als teamlid mee. ,,We hebben dit jaar alle opties onderzocht om met mijn toestand om te gaan en mijn ploeg heeft me bij elke stap begeleid", lichtte Stannard toe. ,,Ik begon te hopen dat ik het probleem tijdens de lockdown kon oplossen, maar toen ik weer ging rijden, wist ik dat mijn lichaam op geen enkel niveau meer echt zou kunnen presteren."



Stannard won twee keer Omloop Het Nieuwsblad, in 2014 en 2015, en eindigde als derde in Parijs-Roubaix in 2016. Vooral de manier waarop hij De Omloop won zullen veel mensen nog herinneren. Hoewel Quick-Step in de slotkilometers beschikte over drie toprenners (Tom Boonen, Stijn Vandenbergh en Niki Terpstra) was het Stannard van Team Sky die naar de winst sprintte. Tot ongeloof van de Quick-Step-renners en tot leedvermaak van menig wielerfan.