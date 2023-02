Start Formule 1-seizoen: op deze tijden komen Max Verstappen en Nyck de Vries in Bahrein in actie

LIVE | Kan PEC Zwolle zich tegen MVV revanche­ren voor nederlaag in Den Haag?

PEC Zwolle speelt vanavond (20.00 uur) de uitwedstrijd bij MVV in Maastricht. De vraag is hoe de selectie van PEC Zwolle gaat reageren op de eerste nederlaag in tijden van vorige week in Den Haag (3-1). Ryan Thomas maakt waarschijnlijk weer onderdeel uit van de wedstrijdselectie.