‘Steeds als ik een saaie race verwacht, wordt het toch leuk’

Grote Prijs Groot-BrittanniëDerde in Canada, tweede in Frankrijk, eerste in Oostenrijk. En wat is er vanmiddag 15.10 uur mogelijk in Engeland? Max Verstappen zet op voorhand niet hoog in. ,,Ik kom hier teveel tekort.‘’

Door Arjan Schouten



Toe aan alweer zijn 70ste Grand Prix in de koningsklasse tempert Max Verstappen meteen maar even de verwachting. Die serie van hem met drie podiumplaatsen op rij zal hier in Engeland normaal gesproken geen fraai gevolg krijgen. Dan moet er op Silverstone echt wel iets opvallends voor zijn neus gebeuren met de twee Mercedessen en Ferrari’s.

Volledig scherm Het circuit van Silverstone. © anp

Dit is nog een van die circuits waar het voor Red Bull - hoe goed de RB14 ook moge zijn op de kortere bochtige baantjes - nog pijn lijden is. Gebeurt er niks bijzonders dan wacht een bijrol en wellicht zelfs een eenzame middag, startend vanaf P5.



,,De auto’s voor ons winnen flink wat tijd op de rechte stukken, wat wij terug moeten zien te winnen in de bochten. Wellicht dat we daar nog wat kunnen doen, maar met het warme weer wordt pushen in de bochten ook wel weer heel zwaar voor de banden’‘, weet Verstappen, die toch niet alle hoop vooraf al op wil geven. Wie had immers gedacht dat hij zou winnen op de Red Bull Ring? En ook die derde plaats in Montréal had hij vooraf zelf niet voorspeld. ,,Steeds als wij denken dat het een saaie race wordt, draait het vaak uit op een leuke race. Dus laat ik me daar nu ook maar aan vasthouden.‘’

Bekijk hier de samenvatting van de kwalificatie van de Grote Prijs van Groot-Brittannië.

Favoriet in Engeland? Natuurlijk Lewis Hamilton. Al 33 jaar, maar sleet zit er nog altijd niet op. Volgens de tabloids hier staat hij op het punt om over twee weken in Duitsland zijn contract met Mercedes nog eens te verlengen. Minimaal voor drie jaar, maar zelfs een optie van nog eens vijf jaar schijnt te worden besproken. Voor het astronomische bedrag van 250 miljoen euro zou hij dan zijn carrière voltooien bij de Duitse fabrikant.



Ongetwijfeld volgt snel meer nieuws, eerst maar eens winnen voor eigen publiek. Inzet is zijn vijfde zege op rij op Silverstone, waar hij ook bij zijn tweede optreden in 2008 namens McLaren al eens won. Winst en 25 punten brengen hem sowieso weer aan de leiding in het wereldkampioenschap, waar hij nu slechts één puntje achter leider Sebastian Vettel staat (146 om 145).

Het weer vanmiddag op Silverstone? Totaal geen Britse omstandigheden, zoals de hele week al het geval is. Kurkdroog, zonovergoten en 26 graden.