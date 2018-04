Steeds meer monsterscores in CL

Wedstrijden met een doelpuntenverschil van drie of meer: het komt steeds vaker voor in Europese voetbalcompetities. Dit is de conclusie uit het onderzoek van CIES Football Observatory, een onafhankelijk Zwitsers onderzoekbureau.

De grootste stijging is waargenomen in de Champions League: 29 procent (+8 procent vergeleken met vorig seizoen). Een voorbeeld is de 0-6 overwinning van Real Madrid op APOEL Nicosia en Paris Saint-Germain dat tweemaal met 5-0 won in de groepsfase van de Champions League.



,,Geen goede ontwikkeling", volgens sportmarketeer Frank van den Wall Bake. ,,Resultaten zijn niet te koop, maar geld helpt enorm. Het aantal wedstrijden met monsterscores zal alleen maar groeien omdat de kloof tussen rijke en arme clubs alleen maar groeit.

,,Onvoorspelbaarheid is een goed aspect in de sport, als dit verdwijnt gaat het lijden tot interesseverlies en minder kijkers. Rijke clubs hebben te veel invloed waardoor de UEFA geen kant meer op kan. De Champions League is totaal afgeweken van zijn concept."

De Champions League begon in 1992 met het idee dat elke land één kampioen leverde. Maar vanaf komend seizoen hebben de vier toplanden (Spanje, Duitsland, Engeland en Italië) recht op vier plekken in de groepsfase. Veel kleine competities moeten de voorrondes zien te overleven willen ze meedoen aan het miljoenenbal.

Aleksander Ceferin

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin verklaarde dat de kloof tussen rijke en arme clubs een ernstig probleem aan het worden is. Hij noemde toen een salarislimiet als mogelijke oplossing, maar concrete stappen worden niet gezet. ,,In de wandelgangen wordt gesproken over een alternatief. Een competitie waarin de rijke clubs hun eigen tv-rechten vermarkten, eigen scheidsrechters hebben en zelf sponsors zoeken. Met dit gegeven wordt de UEFA bedreigd", stelt Van den Wall Bake.

Volledig scherm UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin. © ANP

Nederland en overige competities