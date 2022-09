Steeds meer vrouwelijke F1-fans: ‘Als ik mijn mening gaf, zeiden mannen: wat weet jij er nou van’

Lucie Hradecka veront­schul­digt zich bij fans voor zege op Serena en Venus Williams: ‘Het spijt me’

Serena en Venus Williams hebben hun eersterondepartij in het vrouwendubbelspel op de US Open verloren van het Tsjechische duo Lucie Hradecka en Linda Noskova. De zussen verloren met 7-6 (7/5) 6-4 in het Arthur Ashe Stadium, het grootste tennisstadion ter wereld.

