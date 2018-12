Stefan de Vrij: Teleurstelling erg groot

Van Bommel: Gespeeld met lef en durf

11 december PSV speelde in de Champions League bij Internazionale (1-1) met lef en durf. Dat zei coach Mark van Bommel bij Veronica. ,,Het zag er goed uit bij ons. Van de zes wedstrijden in de Champions League hebben we er in vier voorgestaan. Helaas hebben we het ook hier niet kunnen vasthouden, maar we hebben wel stand gehouden.’'