Stefan Kung Europees kampioen tijdrijden

Vanessa Bryant op verjaardag Kobe: ‘Ik wilde altijd eerst gaan om deze pijn niet te hoeven voelen’

23 augustus Vanessa Bryant staat vandaag stil bij wat Kobes 42e verjaardag had moeten zijn. In een emotioneel bericht op Instagram laat ze weten hoe erg ze haar man en dochter Gianna, die in januari omkwamen bij een helikoptercrash, iedere dag mist.