Stefanos Tsitsipas gaat viraal met zoektocht naar vrouw die bijengeluid maakt tijdens zijn service

Over een merkwaardig incident gesproken. Het begon toen Tsitsipas, nummer vier op de ATP-ranking, gehinderd werd door een insect tijdens zijn servicegame in de tweede set. Nog voor hij de bal wil opgooien, heeft hij er enkele keren last van en probeert hij met zijn racket het insect uit zijn buurt te krijgen.

Daarna achtte iemand het nodig het geluid van een bij te imiteren wanneer Tsitsipas ook opgooide voor zijn service. Ongetwijfeld een fan van de tegenstander van Tsitsipas, de Amerikaanse thuisspeler Ben Shelton. Tsitsipas stoorde zich aan het geluid en besloot dit bij de umpire aan te kaarten. „Ik hoor dat iemand achter mij het geluid van een bij maakt wanneer ik wil opslaan. Vind je dat oké?”

Blijkbaar wel, want de umpire besluit niet in te grijpen. Wanneer Tsitsipas het eerstvolgende punt verliest, beslist hij om het heft in eigen handen te nemen. Hij trekt op onderzoek uit en confronteert de mensen in het vak achter hem en vraagt wie het storende geluid maakt. Een man schiet hem meteen te hulp en wijst de ‘bijenvrouw’ aan.

Tsitsipas trekt op onderzoek uit. De man linksboven in zwart shirt wijst de vrouw onder hem als de 'bijenvrouw' en dader aan.

Na zijn geslaagde onderzoek keert Tsitsipas terug naar de umpire. „Dit heb ik nog nooit meegemaakt in mijn carrière... Ik weet dat ze voor hem (Shelton, red.) supporteren.” De umpire vraagt Tsitsipas dan of hij exact weet wie het is. Tsitsipas: „Het is de vrouw die daar zit. Ik wil haar weg. Ze moet van de tribune gehaald worden.”

Zover komt het uiteindelijk niet. De umpire zegt dat hij de wedstrijd voor zoiets niet wil stilleggen en vraagt de vrouw of ze wil stoppen met het maken van het vervelende geluid, waarna de vrouw in kwestie haar excuses aanbiedt aan de tennisser.

Tsitsipas liet zich niet van de kaart brengen door het incident. Nadat hij de eerste set in de tiebreak had gewonnen, deed hij dat ook in set twee om zich op die manier te plaatsen voor de achtste finale in Cincinnati. De Pool Hubert Hurkacz is zijn volgende tegenstander.

Tsitsipas won uiteindelijk in twee sets van Shelton.