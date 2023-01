Stefanos Tsitsipas knokt zich tegen Karen Khachanov naar eerste finale bij Australian Open

Tsitsipas, die de afgelopen twee jaar steeds in de halve finales van de Australian Open bleef steken, liet in de derde set al twee matchpoints liggen. In de eindstrijd in Melbourne treft Tsitsipas zondag de winnaar van de andere halve finale tussen de Serviër Novak Djokovic en de Amerikaan Tommy Paul, die later vandaag nog in actie komen.