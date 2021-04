Stekelenburg klaar voor weerzien met oude club: ‘Totaal geen risico om morgen te keepen’

Maarten Stekelenburg is er helemaal klaar voor om morgen zijn plaats onder de lat weer in te nemen bij Ajax. De doelman doet dat uitgerekend tegen zijn oude club AS Roma, in een cruciaal duel voor een plaats in de halve finales van de Europa League. ,,Ik had wat last van mijn knie, maar heb niet het gevoel dat ik een risico neem door morgen te keepen.”

Stekelenburg ontbrak de afgelopen wedstrijden nadat hij geblesseerd raakte in de warming-up van de competitiewedstrijd tegen sc Heerenveen. Hij werd vervangen door Kjell Scherpen, die in de door Ajax met 1-2 verloren thuiswedstrijd tegen AS Roma pijnlijk in de fout ging bij de eerste tegentreffer.

,,Ik vind dat Kjell het prima heeft gedaan”, neemt Stekelenburg het tijdens de persconferentie op voor zijn collega. ,,Mensen maken nu eenmaal fouten, ook keepers doen dat. Dat zal nooit veranderen en dat gaat mij ook nog weleens overkomen. Natuurlijk heb ik hem gesteund. We trainen elke dag met elkaar, dus dan probeer je elkaar zo goed mogelijk te helpen.”

De 38-jarige doelman blikte ook terug op zijn niet al te gelukkige verleden bij AS Roma, waar met name door Italiaanse journalisten aan werd gerefereerd. ,,Ik kwam destijds van Ajax, waar alles geweldig geregeld was. Bij Roma moest ik me erg aanpassen. Het was een hele leerzame periode. Maar ik ben er helemaal niet mee bezig om morgen revanche te nemen. Dat zou een slechte drijfveer zijn.”

Italiaanse top

Trainer Erik ten Hag zag zijn ploeg vorige week in de Johan Cruijff Arena de beste kansen krijgen, maar na een 1-0 voorsprong toch met een nederlaag van het veld stappen. ,,We hebben daar laten zien dat we in technisch en tactisch opzicht mee kunnen met de Italiaanse top. Alleen moeten we nog meedogenlozer zijn.”

Ten Hag moet het in Rome doen zonder de geschorste verdediger Devyne Rensch. Daley Blind, Noussair Mazraoui en Zakaria Labyad zijn geblesseerd. Door het ontbreken van Rensch staat er vooral achter de positie van rechtsback een vraagteken. ,,We verschillende mogelijkheden om dat in te vullen”, zegt Ten Hag. ,,We hebben Sean Klaiber en naast Jurriën Timber zit ook zijn broer Quinten Timber bij de selectie.”

Mocht Ajax morgen onverhoopt worden uitgeschakeld, verwacht Erik ten Hag niet dat het zijn Europese afscheid bij de huidige koploper van de eredivisie betekent. ,,Ik ga ervan uit dat ik gewoon doorga. Ik ben bezig met Ajax en niet met andere ontwikkelingen. Heb het hier uitstekend naar mijn zin.”

Volledig scherm Ajax-trainer Erik ten Hag © ANP