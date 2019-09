Stengs heeft zijn twijfels over penalty voor Partizan

Calvin Stengs vindt het heel knap dat AZ toch nog een punt over heeft gehouden aan de wedstrijd bij Partizan Belgrado (2-2). ,,We zijn blijven vechten en ook na de 2-1 hebben we geloerd op die ene kans. Het is heel lekker dat je dan nog de 2-2 maakt”, zei de aanvaller bij FOX Sports.