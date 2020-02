Stennis om een stuurtje van Lewis Hamilton

Door Arjan Schouten



Opschudding. Commotie. Bezorgde blikken, in de teamonderkomens. Verraste engineers starend naar laptopschermen, met fronsende wenkbrauwen. En al die heisa om een nieuw stuurtje. Wereldkampioen Lewis Hamilton was er amper een uurtje mee aan het testen toen de on-board beelden begeleid met vraagtekens al over het wereldwijde web schoten. Want wat deed die Hamilton nou toch steeds bij het opdraaien en verlaten van lange rechte stukken op Circuit de Catalunya? Er was duidelijk te zien dat hij het stuur lichtjes naar zich toe trok, om het stuurwiel vlak voor het insturen weer in te drukken. Alsof hij een vliegtuigpiloot was.