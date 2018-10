Stephens vecht zich uit kansloze positie naar eindstrijd

Stephens begon dramatisch tegen de Tsjechische en verloor in rap tempo de eerste set zonder ook maar één game te winnen. Ze maakte veel onnodige fouten en was geen schim van de Stephens uit de groepsfase, waarin ze al haar partijen wist te winnen.



Daarna begon de Amerikaanse beter te spelen en zo werd de wedstrijd in de tweede set ook écht een wedstrijd. Die set won Stephens met 6-4, waarna Plísková in de beslissende set weinig meer kon brengen, waardoor Stephens in drie sets (en na één uur en 55 minuten) de zege kon pakken tegen Plísková.



Nu speelt ze in de eindstrijd dus tegen Svitolina. Beide speelsters stonden nog nooit eerder in de finale van de WTA Finals. De winnares mag 1.750.000 dollar aan het prijzengeld van de groepsfase toevoegen. Beide speelsters hielden aan de poulefase al 610.000 dollar over.



Vorig jaar ging de titel naar de Deense Caroline Wozniacki, die nu in de groepsfase bleef steken.