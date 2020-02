Sterke Bertens klopt Sabalenka en zet Nederland weer op voorsprong

Getergde Verweij maakt indruk met snelste tijd in Calgary: ‘Heel lekker gevoel’

10:57 Schaatser Koen Verweij (Team Reggeborgh) heeft bij de wereldbeker in Calgary een prima indruk gemaakt op de 1500 meter. Na het hoofdprogramma zegevierde hij in de Nederlandse nacht in de B-divisie met een tijd van 1.43,10. Daarmee had de 29-jarige Noord-Hollander in de A-groep eveneens gewonnen. De Rus Denis Joeskov pakte goud met een tijd van 1.43,23.