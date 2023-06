Sterke Tallon Griekspoor zet zegereeks in Rosmalen voort en bereikt finale Libéma Open: ‘Ongelofelijke wedstrijd’

Tallon Griekspoor heeft de finale van het ATP-toernooi in Rosmalen bereikt. De Nederlander was voor eigen publiek in de halve eindstrijd op het gras te sterk voor de Fin Emil Ruusuvuori: 6-4 7-5. In de finale wacht de Australiër Jordan Thompson. ,,Een ongelofelijke wedstrijd”, zei Griekspoor na zijn zege op Ruusuvuori.

Griekspoor (26) kan de opvolger worden van landgenoot Tim van Rijthoven. Hij won het grastoernooi in eigen land vorig jaar. Griekspoor heeft één ATP-titel in het enkelspel op zijn naam staan. In januari van dit jaar won het Maharashtra Open in India.

Griekspoor plaatste tegen Ruusuvuori, voor dit toernooi op de wereldranglijst vier plaatsen lager dan de Nederlander, direct een break in de eerste game. Die voorsprong gaf de Nederlander niet meer weg. Hij greep de set met 6-4.



In de tweede set ging het moeizamer bij Griekspoor. Ruusuvuori kreeg bij 5-5 zelfs een kans op een break voor 6-5, maar Griekspoor knokte zich terug. Een game later plaatste hij zelf een break en in de twaalfde leg van set twee serveerde hij de partij uit op ‘love’.



(tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm 2023-06-17 17:06:29 ROSMALEN - Tallon Griekspoor (NED) in actie tegen Emil Ruusuvuori (FIN) tijdens de halve finales van het Libema Open tennis toernooi in Rosmalen. ANP SANDER KONING © ANP

Griekspoor sprak bij Ziggo Sport van een ‘ongelofelijke wedstrijd’. ,,Ik heb heel goed gespeeld, heel goed geserveerd. Afgelopen zondag kreeg ik vreselijk op mijn klote van hem op training. Ik weet wat hij kan op gras”, aldus Griekspoor. ,,Ik had het gevoel dat hij in het begin van de tweede set beter begon te spelen. Ik moest blijven focussen op mijn eigen games. Ik kreeg wel wat struggles in mijn eigen game, maar die break op 5-5 was heerlijk.”



Thompson bereikte bij het mannenenkelspel in Rosmalen als eerste de finale. De 29-jarige Australiër versloeg zijn landgenoot Rinky Hijikata in twee sets: 7-6 (5) 6-3. Thompson, de nummer 103 van de wereld, won nog nooit een ATP-toernooi en wil het Nederlandse feestje verpesten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Griekspoor kan de vierde Nederlandse winnaar bij de mannen worden. Richard Krajicek won het toernooi in 1994 en 1997, Sjeng Schalken was in 2002 en 2003 de beste en vorig jaar won Van Rijthoven het toernooi.



Griekspoor staat dankzij zijn zege nu virtueel op de 33e plaats op de wereldranglijst. Daardoor komt een geplaatste status op Wimbledon dichtbij. De beste 32 tennissers worden geplaatst. Griekspoor is nu nog de mondiale nummer 38.

Bekijk hieronder al onze tennisvideo's