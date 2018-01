Sterke Veenstra door naar kwartfinale in Frimley Green

Mertens mag titel verdedigen in Hobart

8:24 Elise Mertens staat opnieuw in de finale van het WTA-tennistoernooi van Hobart. De Belgische nummer 36 van de wereld was vrijdag in de halve eindstrijd in drie sets te sterk voor de Britse Heather Watson, die op de mondiale ranking de 74ste positie inneemt.