Stervoetballers PSG krijgen gouden hoesje voor kampioenschap. ‘In wat voor wereld leven we?’

De sterspelers in Parijs nemen dezer dagen namelijk een opvallend cadeautje in ontvangst: een ‘hoes’ voor hun mobiele telefoon. Niet van plastic of stevig beschermend materiaal. Nee, van goud. Van 24 karaatsgoud.

Paris Saint-Germain werd twee weken geleden tot kampioen van Frankrijk uitgeroepen. De competitie kon niet uitgespeeld worden wegens corona. En omdat PSG (ruim) aan kop ging, werd het officieel de winnaar. Het is de negende keer dat de Parijzenaars kampioen worden.

De beloning volgt nu met het gouden bling-bling-telefoonhoesje. Voor elke speler wordt er één op maat gemaakt, met naam (in hoofdletters, vanzelfsprekend), rugnummer en de inscriptie ‘Ligue 1 champion 2020’.

De normale prijs van het hoesje is niet bekendgemaakt. Maar de goudprijs ligt rond de 50 euro per gram. Volgens kenners kost een ‘normale’ gouden telefoonhoes, zonder inscripties, zo’n 3600 euro.

In de Franse pers wordt er volop geschreven over het extraatje dat miljonairs/spelers als Mbappé en Neymar nu in hun zak steken. ,,In wat voor wereld leven we?’’, schreef een lezer op een krantensite. Op de instagram-account waar de hoes werd gepresenteerd, schreef een bezoeker: ,,Belachelijk, in deze tijden.’’ Mannenblad GQ noemde het ‘een verschrikkelijk ouwelullen-cadeau’. Fans van PSG schreven op hun eigen website: ,,Er is niks schandaligs aan, maar misschien is het nu niet het beste moment voor zo’n cadeau.’’

De stervoetballers in Parijs kwamen al eerder in opspraak, omdat ze weigerden iets van hun miljoenensalaris in te leveren, hoewel hun club in financiële problemen dreigde te komen door het stilleggen van de competitie.